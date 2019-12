Finanztrends Video zu Home Depot



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.273 EUR PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.026 EUR 02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.045 EUR PIMU XFRA LU0208607589 PICT.-EUR.EQ.SE.NAM.PDYEO 9.010 EUR 8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.200 EUR PIMB XFRA LU0167159309 PICTET-EU.S.M.T.B. P DY 1.070 EUR PIMI XFRA LU0133807593 PICTET-EUR HGH YLD P DY 2.710 EUR PIMC XFRA LU0128490793 PICTET-EUR BONDS P DY 4.920 EUR PIME XFRA LU0128471819 PICTET-EUR COR.BDS P DY 1.030 EUR PIMS XFRA LU0208609015 PICT.-EUR.SUS.EQ.NA.PDYEO 4.060 EUR PIMQ XFRA LU0255798281 PICTET-EM.LOC.CUR.D.PDYDL 3.806 EUR BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.158 EUR UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.182 EUR QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.563 EUR PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.036 EUR NMM XFRA US6516391066 NEWMONT GOLDCORP DL 1,60 0.127 EUR PIMT XFRA LU0208604644 PICTET-EUROP.IND.NA.PDYEO 4.220 EUR JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.363 EUR HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.235 EUR HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.164 EUR BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.158 EUR WHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.030 EUR G9IB XFRA LU0254322158 G+P INV.-G+P-STRUKT.I.R-T 0.050 EUR 3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.227 EUR 5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.068 EUR 8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.276 EUR VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.034 EUR CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.043 EUR B3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.018 EUR BX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 0.500 EUR 2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE 0.003 EUR HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.245 EUR PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.273 EUR A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.727 EUR IYYA XFRA ZAE000081949 INVESTEC LTD RC-,0002 0.130 EUR