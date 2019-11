Finanztrends Video zu ASML Holding NV



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FP8F XFRA AT0000823281 IQAM EQU.EMERG.MKTS RT 0.609 EUR AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.278 EUR MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.395 EUR IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.601 EUR 48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.274 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST 0.008 EUR NCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.186 EUR FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 2.100 EUR XFRA DE000HLB4AD1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/16 0.000 % XFRA XS0251226154 DEXIA CL 06/21 FLRMTN BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.740 EUR ASME XFRA NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09 1.050 EUR CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS 0.359 EUR K1A6 XFRA AT0000815006 KEPLER ETHIK RENTENF. A 0.600 EUR 7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.599 EUR ASMF XFRA USN070592100 ASML HOLDING NY EO-,09 1.039 EUR 5BS XFRA US8644821048 SUBURBAN PROPANE PART.UTS 0.538 EUR 7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.013 EUR XFRA DE000HLB2DC1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/15 0.001 % 8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.043 EUR 9GF XFRA CNE100001TQ9 GF SECS CO. LTD. H YC 1 0.025 EUR WZFB XFRA LU0368998240 FU FDS-MULTI-ASSET FDS P 1.600 EUR XFRA DE000HLB3VB3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/18 0.000 %