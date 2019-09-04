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IMPRO PRECISION IND.HD-,1 - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 04.09.2019 - 5
04.09.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.098 EUR 7IP XFRA KYG4723A1085 IMPRO PRECISION IND.HD-,1 0.005 EUR 1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.077 EUR 26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.048 EUR 3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.073 EUR 2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.283 EUR 5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.004 EUR KIFF XFRA TH0121010019 KIATNAKIN BK-FOREIGN-BA10 0.045 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,396 €
|0,384 €
|0,012 €
|+3,13%
|04.09./10:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG4723A1085
|A2PMJW
|0,49 €
|0,34 €
Werte im Artikel
0,40
+3,13%
39,74
+0,48%
0,94
0,00%
7,03
0,00%
7,50
-0,09%
3,26
-2,39%
2,04
-2,86%
1,55
-3,73%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,4835 €
|0,00%
|06.08.19
|Frankfurt
|0,396 €
|+3,13%
|10:30
= Realtime
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