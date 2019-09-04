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IMPRO PRECISION IND.HD-,1 - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 04.09.2019 - 5




04.09.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BRF XFRA AU000000IRE2 IRESS LTD 0.098 EUR 7IP XFRA KYG4723A1085 IMPRO PRECISION IND.HD-,1 0.005 EUR 1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.077 EUR 26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.048 EUR 3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.073 EUR 2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.283 EUR 5F1 XFRA SG1W35938974 FIRST RESOURCES LTD O.N. 0.004 EUR KIFF XFRA TH0121010019 KIATNAKIN BK-FOREIGN-BA10 0.045 EUR

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG4723A1085 A2PMJW 0,49 € 0,34 €
Werte im Artikel
0,40 plus
+3,13%
39,74 plus
+0,48%
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