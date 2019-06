Finanztrends Video zu Halliburton



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.06.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.197 EUR 6SY XFRA CNE100001TK2 SHENGJING BANK H YC 1 0.016 EUR SFK XFRA FR0011950682 SERGEFERRARI GROUP EO-,40 0.050 EUR SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.161 EUR ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.153 EUR HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.161 EUR AEDA XFRA US40051E2028 GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 4.713 EUR GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.045 EUR NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 4.571 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.179 EUR AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.520 EUR AED XFRA MXP001661018 GRUPO AEROPORTU. SUR. B 0.453 EUR M3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.076 EUR XGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.136 EUR 0CZ XFRA KYG215AT1023 CHINA ZHONGWANG HLDG HK-1 0.019 EUR 5CS XFRA KYG215A01058 CHINA SUNS.PAPER HD -,10 0.005 EUR CIOC XFRA HK0031044180 CHINA AEROSPACE NEW 0.001 EUR RZW XFRA GA0000121459 TOTAL GABON S.A. DL 17 9.860 EUR FTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.400 EUR VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.950 EUR BNT1 XFRA DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG 0.200 EUR 4FG XFRA CNE100001TR7 FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 0.099 EUR MBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.320 EUR ZHJ XFRA CNE1000004S4 ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 0.048 EUR H1Q XFRA CNE1000002D0 CHINA BLUECHEMICAL H YC 1 0.019 EUR EYWN XFRA FR0013280286 BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 0.350 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.050 EUR KB9 XFRA BE0003867844 KBC ANCORA INH. O.N. 3.080 EUR I5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT 0.008 EUR SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.449 EUR 3YB XFRA CNE1000029W3 POSTAL SAVINGS BANK H YC1 0.025 EUR PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.108 EUR 1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR