FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.090 EUR NEF XFRA FI0009013296 NESTE OYJ 1.140 EUR 0WPA XFRA US92937A1025 WPP PLC ADR 5 1.255 EUR CUG XFRA BMG2122W1010 CHUANG'S CH. HD-,05 0.002 EUR I8M XFRA AU000000SGM7 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. 0.117 EUR 1HP1 XFRA GB00BLWF0R63 REDDE PLC LS -,001 0.069 EUR BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.257 EUR AF72 XFRA GB00B6XZKY75 A.G. BARR LS-,04167 0.045 EUR E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.092 EUR V6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.074 EUR 8HG XFRA GB00BYRJH519 HASTINGS GROUP HLD.LS-,02 0.051 EUR TMJ XFRA US37959E1029 GLOBE LIFE INC. DL 1 0.158 EUR 4R6 XFRA SE0007665823 RESURS HOLDING AB 0.167 EUR 1KR XFRA GB0008220112 DS SMITH PLC LS-,10 0.124 EUR DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.138 EUR 0YT XFRA GB0004478896 HUNTING PLC LS-,25 0.046 EUR WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.131 EUR WTEU XFRA DE000A14ND12 WISDOMTREE US EQ.INC.DZ 0.153 EUR SH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.083 EUR 9C3 XFRA GB00B67KBV28 CENTR.ASIA METALS DL -,01 0.073 EUR 3JDA XFRA GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC LS -,001 0.032 EUR CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.092 EUR BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.011 EUR BZTA XFRA NZAIAE0002S6 AUCKLD INTL AIRPORT O.N. 0.075 EUR NFPH XFRA TH0083B10Z10 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.036 EUR VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.014 EUR