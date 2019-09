Finanztrends Video zu Schlumberger



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.085 EUR SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.453 EUR XFRA DE000HSH5X53 HCOB MZC 6 16/26 0.000 % EG0 XFRA BMG3198U1027 ESSENT GROUP LTD DL-,015 0.136 EUR PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.109 EUR 1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.226 EUR H2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.018 EUR 6LK XFRA US64121N1090 NETWORK-1 TECH.INC.DL-,01 0.045 EUR BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.029 EUR FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.109 EUR HRS XFRA US5024311095 L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 0.679 EUR 2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.190 EUR 1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.054 EUR 7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.838 EUR BW9 XFRA BMG173841013 BW LPG LTD DL-,01 0.091 EUR XFRA DE000HSH5X46 HCOB MZC 5 16/22 0.000 % 1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.027 EUR FO5B XFRA US35137L2043 FOX CORP. B DL-,01 0.208 EUR A5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.110 EUR 2OQ XFRA US03212B1035 AMPLIFY EN. CORP. NEW 0.181 EUR D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.024 EUR