Weitere Suchergebnisse zu "ALS":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.06.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST B3K XFRA BE0003764785 ACKERMANS + VAN HAAREN 2.320 EUR YSM XFRA FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20 1.400 EUR YT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.065 EUR K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.161 EUR CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.071 EUR 7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.830 EUR 640 XFRA HK0000311099 CHINA RES.PHARMA.GRP O.N. 0.015 EUR 7T4 XFRA IT0005037210 TINEXTA S.P.A. 0.228 EUR W2T XFRA KYG2119B1023 GLORY SUN FINL GRP HD-,10 25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.161 EUR CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.233 EUR EK4 XFRA IT0001237053 EMAK SPA EO 0,26 0.045 EUR 8FN XFRA IT0000060886 FNM SPA 0.023 EUR XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN S6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 0.103 EUR