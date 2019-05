FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.06.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CP4 XFRA AU000000ALQ6 ALS LTD 0.072 EUR 7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.831 EUR 640 XFRA HK0000311099 CHINA RES.PHARMA.GRP O.N. 0.015 EUR 7T4 XFRA IT0005037210 TINEXTA S.P.A. 0.228 EUR 25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.162 EUR CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.233 EUR EK4 XFRA IT0001237053 EMAK SPA EO 0,26 0.045 EUR 8FN XFRA IT0000060886 FNM SPA 0.023 EUR XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN