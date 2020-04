Finanztrends Video zu JP Morgan Chase



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XED1 XFRA FR0000170193 AXA AEDIFICANDI A DI.4 D. 17.100 EUR DFD2 XFRA CH0004164858 DWS (CH) I BOND FONDS LD 1.137 EUR QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.046 EUR CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.824 EUR CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.110 EUR TLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20 0.900 EUR SWM XFRA SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.143 EUR WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.009 EUR EIA XFRA FI0009007884 ELISA OYJ A O.N. 1.850 EUR NRE XFRA FI0009005318 NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 1.580 EUR HGUA XFRA CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25 1.516 EUR GBRA XFRA CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 10.705 EUR ZFIN XFRA CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 18.947 EUR ZFI1 XFRA US9898251049 ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1 1.867 EUR QIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.201 EUR BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.261 EUR GBRF XFRA US36840V1098 GEBERIT AG ADR 1/10/SF-,1 1.102 EUR SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.078 EUR TQ71 XFRA DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1 1.139 EUR WILC XFRA SE0011166974 FABEGE AB SK 15,41 0.146 EUR CIN XFRA US2017122050 COM.INTL BK GDR S LE 10 0.072 EUR 4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.110 EUR EI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.884 EUR 4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ 0.130 EUR HRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 0.069 EUR