FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4X96 HCOB MZC 7 15/22 0.000 % XFRA DE000HSH4X88 HCOB MZC 6 15/20 0.000 % J7N2 XFRA AT0000801170 ALL WORLD INHABER-ANT. T 0.275 EUR C1P XFRA KYG2524A1031 CONSUN PHARMAC.GR.HD -,10 0.012 EUR 2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.100 EUR 1CK XFRA KYG2177B1014 CK ASSET HLDGS O.N. 0.060 EUR 2ET XFRA US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1 0.172 EUR 36L XFRA KYG884931042 361 DEG. INTERNAT. HK-,01 0.001 EUR AJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.018 EUR B7O XFRA HK1883037637 CITIC TELECOM INTL.HLDGS. 0.006 EUR 49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.005 EUR CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.073 EUR GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.005 EUR XFRA DE000HLB2GY8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/15 0.001 % MGU6 XFRA DE0003255709 MAGNUM AG GEN.03 S.2 6.000 % WKH XFRA BMG942051043 WAI KEE HLDGS LTD HD-,10 0.009 EUR QAN XFRA AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS 0.079 EUR OXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.049 EUR ORL XFRA AU000000ORG5 ORIGIN ENERGY LTD. 0.091 EUR 3GU XFRA AU000000NHF0 NIB HLDGS LTD 0.079 EUR FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.146 EUR BDJ XFRA AU000000BEN6 BENDIGO + ADELAIDE BK LTD 0.213 EUR XFRA DE000HSH41Q7 HCOB FZI 23 15/23 0.001 % G24 XFRA DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. 0.640 EUR A16 XFRA NL0011872643 ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 0.700 EUR