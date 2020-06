Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Finanztrends Video zu Halliburton



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.06.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST G4ND XFRA AT0000A010J2 GLOBAL EQU.VALUE SELECT T 1.564 EUR AVK1 XFRA HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. 0.006 EUR WZF7 XFRA LU0179077945 ME FONDS-PERGAMON FONDS 15.500 EUR ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.135 EUR HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.041 EUR GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.045 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.003 EUR VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.189 EUR AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.522 EUR FNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.010 EUR S2N XFRA KYG8116M1087 SHENGUAN HLDGS GRP HD-,01 0.007 EUR 0LT XFRA KYG546541015 LEOCH INT.TECH.REGS HD-01 0.002 EUR 3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005 0.012 EUR G7E XFRA KYG3958R1092 GOLDEN EAGLE R.GRP HD-,10 0.029 EUR COA1 XFRA KYG229721140 COMBA TELECOM HD-,10 0.001 EUR E5F XFRA ID1000102502 PT XL AXIATA TBK RP 100 0.001 EUR HSZ XFRA ID1000074008 HANJAYA MAND.S.TBK RP 4 0.007 EUR GUZ XFRA HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. 0.006 EUR CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.073 EUR FTE XFRA FR0000133308 ORANGE INH. EO 4 0.200 EUR BON XFRA FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 1.050 EUR VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.960 EUR 6WX XFRA CNE100000HD4 CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 0.014 EUR G5HA XFRA CNE100000569 GUANGZHOU R+F PR. H CONS. 0.109 EUR H1Q XFRA CNE1000002D0 CHINA BLUECHEMICAL H YC 1 0.010 EUR AQE XFRA CNE1000001W2 ANHUI CONCH CEMENT H YC1 0.253 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EUR CTJ1 XFRA BMG5320C1082 KUNLUN ENERGY CO. HD-,01 0.033 EUR CVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10 0.009 EUR SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.113 EUR 05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.016 EUR 3YB XFRA CNE1000029W3 POSTAL SAVINGS BANK H YC1 0.027 EUR LCLA XFRA ID1000125107 KALBE FARMA RP 10 0.001 EUR PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.108 EUR 1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR