Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Finanztrends Video zu Cisco Systems



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4YF3 HCOB MZC 8 15/25 0.000 % XFRA DE000HSH4L25 HCOB MZC 17 13/20 0.001 % BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.086 EUR LU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 0.307 EUR WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.457 EUR WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.228 EUR SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.411 EUR GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.064 EUR RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.256 EUR NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.438 EUR MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.274 EUR IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.119 EUR EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR 4ON XFRA US42226B2043 HEALTHCARE TR.PFD SH DL25 0.421 EUR CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.329 EUR CRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.164 EUR BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.411 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.003 EUR AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.393 EUR NCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.225 EUR RAZB XFRA SE0000111940 RATOS B FRIA SK 2,083 0.027 EUR HX9 XFRA ID1000094204 PT BK DANAMON TBK RP50000 0.011 EUR CMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.027 EUR 39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.097 EUR N5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.127 EUR KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.557 EUR NPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.211 EUR R90 XFRA DK0010219153 ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 4.285 EUR LNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.077 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EUR MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.055 EUR B4S XFRA BMG110261044 BILLING S. GRP DL 0,59446 0.027 EUR HNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.067 EUR 2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07 0.040 EUR