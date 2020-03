FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.073 EUR 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.118 EUR