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KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.03.2020 - 3
28.02.20 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.073 EUR 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.119 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|36,80 €
|36,80 €
|- €
|0,00%
|28.02./09:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4990491049
|A2DW9M
|36,80 €
|24,44 €
Werte im Artikel
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