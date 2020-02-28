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KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 02.03.2020 - 3




28.02.20 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.073 EUR 2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.119 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
36,80 € 36,80 € -   € 0,00% 28.02./09:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US4990491049 A2DW9M 36,80 € 24,44 €
Werte im Artikel
36,80 plus
0,00%
24,00 minus
-2,44%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		36,80 € 0,00%  19.02.20
Berlin 30,00 € +0,67%  08:17
Frankfurt 31,00 € 0,00%  27.02.20
Nasdaq 33,10 $ -2,59%  27.02.20
NYSE 33,07 $ -2,68%  00:30
AMEX 33,08 $ -8,11%  27.02.20
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