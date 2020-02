Finanztrends Video zu Kellogg



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.521 EUR JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.365 EUR THYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.006 EUR BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.006 EUR TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.096 EUR WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.073 EUR NVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.006 EUR 7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.438 EUR BKE1 XFRA ID1000096605 BK NEGARA IND. RP 7500 0.013 EUR 7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.343 EUR SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.116 EUR GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.300 EUR GDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.006 EUR QAN XFRA AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS 0.081 EUR ORL XFRA AU000000ORG5 ORIGIN ENERGY LTD. 0.090 EUR FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.456 EUR 1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.022 EUR XFRA DE000HLB3YN2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/19 0.001 % XFRA DE000HLB3YQ5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03B/19 0.001 % XFRA DE000HLB5K49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/18 0.001 % XFRA DE000HLB5K98 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03B/18 0.001 % K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.164 EUR ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.457 EUR LQ6V XFRA DE0009797423 INDUSTRIA P EUR 26.662 EUR 1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 0.055 EUR 6MM XFRA AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP 0.017 EUR LQ6Z XFRA DE0009797555 CONCENTRA P EUR 13.032 EUR TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.082 EUR 3EAG XFRA AU000000GEM7 G8 EDUCATION LTD 0.036 EUR CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.247 EUR LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.087 EUR 3R4 XFRA US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP 0.265 EUR 2RC XFRA AU000000CCP3 CREDIT CORP. GROUP LTD. 0.216 EUR PIJ XFRA AU000000PTM6 PLATINUM ASSET MANAG.LTD 0.078 EUR