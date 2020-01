FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.080 EUR 2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.028 EUR KO2A XFRA FR0013266087 KORIAN 17-UND. CV FLR 0.503 EUR 3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. 0.140 EUR CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.053 EUR BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.011 EUR 2T3 XFRA US78645L1008 SAFEHOLD INC. DL-,01 0.139 EUR VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.017 EUR CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.258 EUR