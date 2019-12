Finanztrends Video zu Cisco Systems



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST NQ9B XFRA FR0013170925 NEXITY 16-23 CV 0.040 EUR TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.181 EUR XFRA DE000HSH4ZU9 HCOB SOMMERMZ15/20 0.000 % XFRA DE000HSH4Z37 HCOB DL MZ1 15/22 0.000 % WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.447 EUR WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.223 EUR TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1 0.656 EUR SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.402 EUR RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.250 EUR O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.214 EUR NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.429 EUR MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.268 EUR WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.179 EUR BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.003 EUR IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.116 EUR EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.313 EUR BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.161 EUR BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.402 EUR AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.384 EUR AFG XFRA US02553E1064 AMER. EAGLE OUTFITTERS 0.123 EUR ARZ XFRA US0003611052 AAR CORP. DL 1 0.067 EUR NVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.119 EUR LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.331 EUR J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.130 EUR HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.019 EUR IEG XFRA GB0002520509 HYVE GROUP PLC LS-,01 0.019 EUR BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.094 EUR H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.250 EUR XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 % GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01 0.044 EUR TMJ XFRA US37959E1029 GLOBE LIFE INC. DL 1 0.154 EUR DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.134 EUR 84N XFRA GB00BD45SH49 INTEGRAFIN HLDGS LS-,01 0.061 EUR