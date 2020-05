FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.06.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA XS1422866456 BUENOS AIRES 16/27MTNREGS 0.000 % 6CH XFRA KYG2115G1055 CHINA HAN.HLDGS LTD HD-,1 0.009 EUR 17Q1 XFRA CNE100003PG4 PHARMARON BEIJING H YC1 0.019 EUR SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.627 EUR RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.127 EUR FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 1.272 EUR KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.168 EUR BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.002 EUR EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.068 EUR CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.074 EUR CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 2.444 EUR CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.282 EUR PFQ XFRA SG1J17886040 PAC.CENT.REG.D.-LOC.SD-10 0.005 EUR SCNR XFRA KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 0.157 EUR M3I XFRA KYG6145U1094 MINTH GROUP LTD HD-,10 0.077 EUR C9IB XFRA KYG5636C1078 LONKING HOLDINGS LTD. NEW 0.029 EUR DZJ XFRA KYG245241032 COUNTRY GARDEN HLDGS CO. 0.044 EUR 46C1 XFRA KYG2161A1195 CHINA STARCH HLDGS TT 0.001 EUR XCI XFRA HK0000049939 CN UNICOM(HK)LTD. 0.019 EUR GZ3 XFRA BMG9880L1028 YUEXIU TRANSP.INFR.HD-,10 0.025 EUR LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4 1.340 EUR BIF XFRA FR0000120966 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 2.450 EUR GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.010 EUR HLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 % AJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.100 EUR SSH XFRA DE0007346603 SUEDWSTDT.SALZWERKE 1.600 EUR ZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.015 EUR CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.024 EUR GNV XFRA CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO. H YC 1 0.007 EUR GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.289 EUR UTO XFRA BMG0666H1007 AUTOMATED SYS HLDGS HD-10 0.004 EUR EG0 XFRA BMG3198U1027 ESSENT GROUP LTD DL-,015 0.145 EUR KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.082 EUR TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.023 EUR P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.069 EUR