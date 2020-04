FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST RZA XFRA AU000000ANG3 AUSTIN ENGINEERING LTD. 0.001 EUR XFRA DE000HSH4TN7 HCOB VOBAGA 14/21 0.000 % ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORNINGST.MA.G.I.UE 0.329 EUR 6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.311 EUR UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 0.890 EUR AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.169 EUR 42O XFRA US71943U1043 PHYSICIANS REALTY DL-,01 0.210 EUR HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.288 EUR R0F XFRA FI4000266804 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ 0.090 EUR 40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.005 EUR 0SR XFRA DK0060036564 SPAR NORD BANK NAM. DK 10 0.469 EUR 3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. 0.131 EUR FHUT XFRA DE0005326334 W+W DACHFONDS GLOBALPLUS 0.050 EUR