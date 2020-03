Finanztrends Video zu Vontobel



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.271 EUR LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.221 EUR IZ8A XFRA ZAE000067120 AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05 0.023 EUR FSRA XFRA ZAE000066304 FIRSTRAND LTD RC-,01 0.074 EUR A7Z XFRA ZAE000000220 AECI LTD RC 1 0.210 EUR TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.016 EUR P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.018 EUR XFRA DE000HSH4Z37 HCOB DL MZ1 15/22 0.000 % OPJ2 XFRA LU0084489227 PTAM BALANCED PTF INH. 0.800 EUR OG75 XFRA DE0005326219 W+W DACHFONDS BASIS 0.030 EUR RK1H XFRA AT0000996681 RAIFF.-EURO-RENT R A ST. 0.890 EUR RK11 XFRA AT0000936513 RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. 2.670 EUR RK1M XFRA AT0000859582 RAIFF.-GLOB.-RENT(R)A ST. 1.070 EUR RK1J XFRA AT0000805486 RAIFF.-GLOBAL-RENT (R) T 0.486 EUR RK1F XFRA AT0000805445 RAIFF.-EURO-RENT R T 0.329 EUR FH6C XFRA AT0000662275 3 BANKEN OESTERREICH-FDS 0.600 EUR WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.072 EUR SW9 XFRA HK0000063609 SWIRE PROPERTIES LTD 0.069 EUR TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.361 EUR TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.208 EUR WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.181 EUR KIC XFRA US49446R1095 KIMCO REALTY DL-,01 0.253 EUR ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.072 EUR G2K1 XFRA US2575592033 DOMTAR CORP. NEW DL-,01 0.411 EUR CZH XFRA US1699051066 CHOICE HOTELS INT. DL-,01 0.203 EUR LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.226 EUR SCA XFRA SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10 0.181 EUR ERCB XFRA SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) 0.068 EUR ERCG XFRA SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) 0.068 EUR RPL XFRA FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. 1.300 EUR BDSB XFRA ES0113860A34 BCO DE SABADELL A EO-,125 0.020 EUR 2T8 XFRA US8922311019 TOWNSQUARE MEDIA A DL-,01 0.068 EUR VTLN XFRA CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 2.126 EUR B9H XFRA CH0001503199 BELIMO HOLDING NA SF 1 141.743 EUR RZA XFRA AU000000ANG3 AUSTIN ENGINEERING LTD. 0.001 EUR