DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL CREDIT AGRI.LN 14/24 MTN 0VCA XS1069521083 29.05.2020 HZE/EOT CREDIT AGR.LN 11/21 MTN XS0583495188 29.05.2020 HZE/EOT CREDIT AGRI.LN 11/23 MTN 0VCC XS0617251995 29.05.2020 HZE/EOT CREDIT AGRI.LN 13/20 MTN XS0997520258 29.05.2020 HZE/EOT CREDIT AGRI.LN 13/23 MTN 0VCE XS0953564191 29.05.2020 HZE/EOT CREDIT AGR.LN 15/22 MTN 0VCK XS1169630602 29.05.2020 HZE/EOT