FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN PG + E CORP. 2046 US694308HN05 PG + E CORP. 2024 US694308HG53 PG + E CORP. 17/27 PCGB US694308HS91 PG + E CORP. 18/47 PCGC US694308HY69 PG + E CORP. 2046 US694308HR19 PG + E CORP. 18/27 PCGH US694308HW04 PG + E CORP. 2044 PCGG US694308HH37 PG + E CORP. 2045 US694308HL49 PG + E CORP. 16/26 PCGA US694308HP52 PG + E CORP. 2025 US694308HM22 AB/FROM ONWARDS 06.08.2020