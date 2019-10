DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL SUEZ 15/25 MTN FR0012949923 08.10.2019 HZE/EOT SUEZ 11/21 MTN FR0011048966 08.10.2019 HZE/EOT SUEZ 13/23 MTN SZ1C FR0011585215 08.10.2019 HZE/EOT SUEZ 17/25 MTN FR0013248507 08.10.2019 HZE/EOT SUEZ 10/22 MTN SZ1B FR0010913780 08.10.2019 HZE/EOT SUEZ 09/24 MTN SZ1A FR0010780528 08.10.2019 HZE/EOT