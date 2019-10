DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL COTE D'IVOIRE 14/24 REGS XS1089413089 04.10.2019 HZE/EOT COTE D'IVOIRE 10/32 REGS XS0496488395 04.10.2019 HZE/EOT COTE D'IVOIRE 17/25 REGS XS1631414932 04.10.2019 HZE/EOT COTE D'IVOIRE 15/28 REGS CVP1 XS1196517434 04.10.2019 HZE/EOT