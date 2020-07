DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL AT + T 15/25 SOBJ US00206RCN08 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 18/21 FLR A3TB US00206RFZ01 28.07.2020 HZE/EOT AT + T INC. 19/25 A3TF US00206RHS40 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 2025 US00206RDD17 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 2021 FLR SOBQ US00206RDV15 28.07.2020 HZE/EOT WARNER MEDIA 12/22 US887317AQ81 28.07.2020 HZE/EOT WARNER MEDIA 15/25 US887317AW59 28.07.2020 HZE/EOT WARNER MEDIA 14/24 AOL5 US887317AV76 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 14/24 SOBN US00206RCE09 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 18/24 FLR US00206RGD89 28.07.2020 HZE/EOT AT + T 17/24 US00206RDP47 28.07.2020 HZE/EOT AT + T INC. 19/24 A3TM US00206RHR66 28.07.2020 HZE/EOT