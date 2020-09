DITO nutzt die Telekommunikationslösungen von Whale Cloud, um seinen Markt auf den Philippinen zu erweitern

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Whale Cloud gab heute bekannt, dass DITO Telecommunity, das neue große Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen, Whale Cloud für die Entwicklung eines IT-Systems der nächsten Generation ausgewählt hat und damit eine solide Grundlage für die Expansion des Unternehmens auf dem philippinischen Markt geschaffen hat.DITO, ein Joint Venture zwischen der Udenna Group und China Telecom, ist der neueste Telekommunikationsanbieter auf den Philippinen. DITO widmet sich der Bereitstellung von Festnetz- und Mobilfunkdiensten mit unübertroffener Netzgeschwindigkeit, Abdeckung und überlegener Kundenerfahrung. Außerdem plant DITO, die Einführung von 5G-Diensten in den kommenden Jahren mit Geschwindigkeitsangeboten zu beschleunigen, die zehnmal schneller sind als das, was derzeit angeboten wird.Bei seiner Mission, ein führender Telekommunikationsanbieter auf den Philippinen zu werden, nutzt DITO die Telekommunikationslösungen von Whale Cloud, die Business and Operations Support Systems (BSS/OSS), große Datenkapazitäten und intelligente Kundendienstleistungen umfassen, die für ein schnelles Unternehmenswachstum erforderlich sind, von Kundenmanagement, Produktkatalog, Ertragsmanagement bis hin zu Netzwerk-Rollout, Betrieb, Datenanalyse, Selbstbedienungsdiagnose usw. Mit einer verteilten und Cloud-basierten Architektur entsprechen unsere Lösungen einheitlichen technischen Spezifikationen, um eine vollständig digitalisierte, robuste und skalierbare Digital Intelligence Technology Operation Platform (DiTOP) aufzubauen, die DITO hilft, einen Wettbewerbsvorteil im Geschäft zu erlangen und den Markt zu erobern.Darüber hinaus bietet Whale Cloud auch einen professionellen Beratungsservice auf der Grundlage der Digital Telco Maturity Map (DTMM) und des Standard Operation Process (SOP), um DiTOP bei der Implementierung von Geschäftsprozessen und der Abbildung von Kundenreisen zu verbessern."Als neuer Akteur auf den Philippinen möchten wir die derzeitige Situation verbessern und den Einwohnern das bieten, was sie verdienen - schnellere Verbindungen, größere Reichweite und einen besseren Kundenservice. Mit Whale Cloud als strategischem Partner glauben wir, dass seine digitalen Lösungen, seine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung und sein Branchen-Know-how es uns ermöglichen werden, im 5G- und IoT-Zeitalter schneller Erfolge zu erzielen", erklärte Albert Jiang, IT Director, DITO."Whale Cloud ist stolz darauf, mit DITO für die erfolgreiche Durchführung der DiTOP zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft unterstreicht nicht nur das Vertrauen, das DITO in unsere Lösungen und Dienstleistungen hat, sondern erweitert auch unsere Präsenz bei der Bedienung des ständig wachsenden philippinischen Marktes. Wir werden weiterhin hochwertige Dienste anbieten, um DITO dabei zu unterstützen, seine Position auf dem expandierenden Kommunikationsmarkt zu stärken", so Ben Zhou, CEO von Whale Cloud International.Pressekontakt:Zoe Wu+86-25-6666-9555+86-13851936355wu.mengying@iwhalecloud.comOriginal-Content von: Whale Cloud, übermittelt durch news aktuell