DISCOVERY Office Paper führt einen Öko-Rechner ein, der mit seinem Angebot an nachhaltigem Papier mit geringerer Grammatur verknüpft ist

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Discovery Eco Calculator unter discovery-paper.com/eco-calculator hilft Unternehmen zu verstehen, wie viel sie einsparen können und welche Auswirkungen die Wahl des Büropapiers auf den Planeten hat.Die Verwendung von Discovery Eco-Efficient Paper hilft Unternehmen und der Umwelt zu sparen:- Bis zu -12% weniger Gewicht beim Transport*- Bis zu -12% weniger Abfall*- Bis zu -33% weniger Holzverbrauch*- Und es ermöglicht eine weitaus effizientere Nutzung des Papiers, so dass mehr Blätter mit einem geringeren Verbrauch an natürlichen Ressourcen gedruckt werden können.Nutzer, die den Rechner bis zum 31. Oktober 2021 ausprobieren, werden zu einem Nachhaltigkeits-Webinar eingeladen, welches sich auf den Öko-Rechner bezieht, und haben außerdem die Chance, eine Go Pro Hero 9 Kamera zu gewinnen.*Im Vergleich zu normalem 80 g.m-2 Papier.Für weitere Informationen konsultieren www.discovery-paper.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637643/Discovery_Eco_Calculator_Logo.jpgPressekontakt:NAVIGATOR Deutschland GmbH+49 (0)1707085056regionalmarketing-ne@thenavigatorcompany.comOriginal-Content von: Discovery Office Paper, übermittelt durch news aktuell