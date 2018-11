Das DIPF mit neuem Namen und neuem Zuhause (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung undBildungsinformation: Diesen neuen Namen trägt das Institut, das seitmehr als 65 Jahren für vielfältige wissenschaftliche Leistungen imBildungsbereich steht. Zugleich ist das DIPF in seinen nunfertiggestellten Neubau auf dem Campus Westend in Frankfurt am Maingezogen."Mit unserem neuen Namen wollen wir unsere zentralen Arbeitsfelderbenennen und die Zugehörigkeit zur Leibniz-Gemeinschaft stärkerbetonen", erläutert Professor Dr. Marc Rittberger. Er ist derStellvertretende Geschäftsführende Direktor des DIPF, das diesenKurznamen beibehält, nun aber den neuen Zusatz "Leibniz-Institut fürBildungsforschung und Bildungsinformation" trägt. Das Institut trägtmit empirischer Forschung, wissenschaftlichen Infrastrukturen undWissenstransfer dazu bei, den Zugang zu Bildung und die Qualität vonBildung zu verbessern. Das DIPF ist seit der Gründung derLeibniz-Gemeinschaft im Jahr 1990 Mitglied dieserWissenschaftsorganisation. Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 93selbständige wissenschaftliche Einrichtungen aus vielen Disziplinen.Leibniz-Institute widmen sich gesellschaftlich, ökonomisch undökologisch relevanten Fragen und werden aufgrund ihrergesamtstaatlichen Bedeutung von Bund und Ländern gemeinsam gefördert.Zu den bekanntesten und oft in Kooperation mit zahlreichenPartnern realisierten Leistungen und Angeboten des DIPF zählen dernationale Bildungsbericht, das Forschungszentrum zur kindlichenEntwicklung IDeA (Individual Development and Adaptive Education ofChildren at Risk), maßgebliche Beiträge zu internationalvergleichenden Schulstudien wie PISA, das Zentrum fürtechnologiebasiertes Assessment (TBA-Zentrum) sowie der DeutscheBildungsserver und das Fachportal Pädagogik als zentrale Portaleseiner wissenschaftlichen Infrastrukturen. Das Institut zählt rund300 Beschäftigte, die größtenteils in Frankfurt, teilweise aber aucham zweiten Institutsstandort in Berlin arbeiten, wo unter anderem dieBBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPFbeheimatet ist.Schritt in das wissenschaftliche Zentrum von FrankfurtMit der Umbenennung geht ein weiterer wichtigerEntwicklungsschritt für das Institut einher: Nach Fertigstellung desInstitutsneubaus konnte der Umzug des DIPF auf den Campus Westend inFrankfurt vollzogen werden. Damit arbeiten nun alle FrankfurterInstitutsbeschäftigten, die zuvor an zwei verschiedenen Orten in derStadt untergebracht waren, unter einem Dach. "Der Campus, auf demneben der Goethe-Universität viele weitere wissenschaftlicheEinrichtungen ansässig sind, ist das wissenschaftliche ZentrumFrankfurts. Hier bieten sich exzellente Bedingungen für einvernetztes Bearbeiten von Zukunftsfragen, auf die wir uns freuen", soProfessor Rittberger.Der moderne, auf die Bedürfnisse des Instituts zugeschnitteneNeubau verfügt über rund 7.800 Quadratmeter Nutzfläche, die sich aufein Untergeschoss, sechs Sockelgeschosse und sieben Turmgeschosseverteilen. Er enthält unter anderem einen Laborkomplex mit Testräumenfür Kinder, eine Bibliothek für Bildungsforschende, Lehrkräfte undLehramtsstudierende, einen großen Konferenzbereich und eineKinderkrippe, die vom DIPF gemeinsam mit der Senckenberg Gesellschaftfür Naturforschung genutzt wird. Das Gebäude wurde in rund dreiJahren errichtet, die Baukosten in Höhe von 42,9 Millionen Eurotrugen jeweils zur Hälfte das Land Hessen und der Bund.Weitere Details zu dem Neubau des DIPF:- Entwurf: Architekturbüro K9, Freiburg (haben sich in einemWettbewerb unter 21 Mitbewerbern aus ganz Deutschland durchgesetzt)- Offizieller Baubeginn: 16. Juli 2015- Lage am nordwestlichen Tor des Campus Westend- Mit 49,53 Metern das derzeit höchste Gebäude auf dem Gelände- Zwei Meter hohe Fundamentplatte- Mehr als 800 Fertigteilstützen- 21 Meter hohe Atriumdecke- Freistehende Wendeltreppe im Atrium- Natursteinfassade aus Dietfurter KalksteinMehr Informationen und Bilder:www.dipf.de/de/ueber-uns/institut/dipf-neubauPressekontakt:Institut: Prof. Dr. Marc Rittberger, +49 (0)69 24708-327,rittberger@dipf.dePresse: Philip Stirm, DIPF, +49 (0)69 24708-123, stirm@dipf.de,www.dipf.deOriginal-Content von: DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, übermittelt durch news aktuell