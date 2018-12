Die DIN-Norm 77230 für die Finanzanalyse von Privathaushalten kommt im Januar 2019 / Auszug aus dem Interview mit Kai Fürderer (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Interviewhttp://ots.de/9wEwOC--------------------------------------------------------------Stuttgart (ots) -Exzellente Erlebnisse für Privatkunden durch Normierung undIndividualisierungInterview mit Kai Fürderer, Geschäftsführer in der QIDF-Gruppe,vor dem Hintergrund der bevorstehenden DIN-Norm 77230 für dieFinanzanalyse privater Haushalte"Beratungsqualität ist kein Selbstzweck und kein Selbstläufer!" -Interview mit Kai Fürderer, Geschäftsführer der Gesellschaft fürQualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH (QIDF)RD: Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen imFilialvertrieb?KF: Die aktuellen Aufgaben sind vielschichtig. Es geht u.a. um dieErfüllung der Regulatorik bei gleichzeitiger Reduktion derKomplexität. Das gelingt ausschließlich mit exzellenten und auf denKunden ausgerichteten Prozessen (sowohl für die Beratung als auch fürServiceaufträge). Nur dann ist das Ergebnis für den Kunden einnachvollziehbares und immer seiner individuellen Situationentsprechend. Und dies sollte in der heutigen Zeit i.d.R. innerhalbvon max. 90 Minuten (lieber in 60 Minuten) gelingen. Kein Kunde will"Folgetermine" verkauft bekommen - in Einzelfällen mag das notwendigund sinnvoll sein.Aber wir erleben das aktuell eher als die Regel - anstatt alsAusnahme. Wir müssen den Kunden wieder mehr in den Fokus rücken -unabhängig von der Digitalisierung. Das ist die Kunst!Das ganze Interview können Sie hier nachlesen:http://ots.de/W7kmn4Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbHKai Fürderer, GeschäftsführerMarkus Gauder, GeschäftsführerEberhardstr. 51D-70173 StuttgartTelefon 0711 / 553 249 90Email info@qidf.deInternet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.deOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH, übermittelt durch news aktuell