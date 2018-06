DIN 77230: Erfolgreiche Zertifizierung / Die Finanzanalyse für Privatkunden von FinGOAL! orientiert sich bereits an der neuen DIN-Norm (FOTO)

--------------------------------------------------------------DIN 77230http://ots.de/QEU9tI--------------------------------------------------------------Stuttgart (ots) -Seit vielen Jahren beschäftigen sich die beiden Geschäftsführerder FinGOAL! GmbH - Markus Gauder und Kai Fürderer - mitBeratungsdrehbüchern für Banken und Sparkassen und haben damitStandards definiert und gesetzt. "Die Überführung dieser analogenProzessbeschreibungen in digitale und klickbare Prozesse war vor über18 Monaten sehr naheliegend und die Geburtsstunde der FinGOAL! GmbHund somit auch von ganz neuen Kundenerlebnissen", weiß Markus Gauderzu berichten."Es war für uns die logische Konsequenz, dass wir uns nach dembisherigen Engagement und dem umfassenden Know-how auch an demDIN-Ausschuss für die Finanzanalyse privater Haushalte beteiligen",erinnert sich Kai Fürderer gerne zurück. Unter der Mitwirkung vonVerbraucherschutzorganisationen, Wissenschaftlern und weiterenFachexperten aus der Finanzdienstleistungsbranche entstand einobjektives, transparentes und umfassendes Regelwerk, gleichermaßenzum Nutzen für den Verbraucher und für die Berater. Die DIN-Norm77230 wurde am 8. Juni 2018 nach fast vier Jahren Ausarbeitungszeitveröffentlicht.Einsehbar ist der Entwurf auf der DIN-Webseite und kann bis zum08.08.2017 kommentiert werden. Jeder Hinweis wird vom DIN-Institutgeprüft und kann in das finale Dokument einfließen.Das Leitbild von FinGOAL! ist seit dem ersten Tag "DigitaleBeratungserlebnisse im Abgleich mit dem DIN-Standard". Vor demHintergrund freut sich das Team von FinGOAL! ganz besonders darüber,dass die neue Version für die Privatkundenberatung - bereits in derfinalen Testphase und vor Finalisierung des neuen Releases -auszugsweise auf Grundlage der aktuellen Version der DIN-Norm 77230"Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte" von der Firma ZERTPROFINANZ erfolgreich zertifiziert werden konnte.Die endgültige Verabschiedung der Norm durch den DIN-Ausschusswird im Herbst dieses Jahres erwartet. Sollte es bis dahin noch zuModifikationen am DIN-Regelwerk kommen, können dieseselbstverständlich zeitnah berücksichtigt und umgesetzt werden."Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres hohen Anspruchs,der guten Teamarbeit und des enormen Arbeitseinsatzes in denvergangenen Wochen und Monaten, in denen die Beratungsstrecke fürPrivatkunden stetig weiterentwickelt wurde. Das ist für uns Anspornund Motivation zugleich, damit künftig noch mehr Endkunden mitverständlichen Analyseergebnissen den direkten und spürbaren Mehrwertdieser Norm in der Praxis erleben können, fasst Kai Fürderer seineIntension zusammen.Banken und Finanzdienstleister, die im Vertrieb zukünftig dieseVersion der FinGOAL! Finanzanalysesoftware einsetzen, könnenzusätzlich die Zertifizierung und das Qualitätssiegel der ZERTPROFINANZ im Rahmen der internen und externen Kommunikation nutzen.Über die FinGOAL! GmbH:Die FinGOAL! GmbH sorgt für digitale Beratungserlebnisse imAbgleich mit dem DIN-Standard bzw. der DIN-Norm zur Finanzanalyse fürPrivathaushalte. Die gleichnamige Softwareapplikation der FinGOAL!ist für alle Finanzdienstleister interessant, die im Rahmen derFinanzanalyse nach DIN-Standard und der darauf aufbauenden BeratungWert auf Effizienz, Standardisierung, Ganzheitlichkeit und Multikanalbzw. Omnikanal legen.Homepage: http://www.fingoal.de/Die FinGOAL! GmbH ist ein Unternehmen der QIDF-Gruppe:www.QIDF-Gruppe.deÜber die ZERTPRO FINANZ GmbH:Die 2017 in Rosenheim gegründete ZERTPRO FINANZ GmbH (ZF)unterstützt Finanzdienstleister bei der Implementierung undDigitalisierung von neuen Standards und Normen in die jeweiligenGeschäftsmodelle. Dazu passend bietet die ZF moderneQualifizierungsmaßnahmen für Berater an. Die Gesellschaft hat sichzum Ziel gesetzt, ein Höchstmaß an Beratungsqualität und Transparenzbei der Anwendung von Standards und Normen zu etablieren. Dies istein Garant für Glaubwürdigkeit und Vertrauen in derBerater-Kunden-Beziehung. Das Zertifizierungssiegel der ZFdokumentiert diesen Anspruch. Die Zertifizierung bezieht sich aufUnternehmen, Berater, Software sowie Analyseprozesse. Bisheretablierte Standards, bei deren Entwicklung Beirat undGeschäftsführung der ZF einen wichtigen Beitrag geleistet haben, sinddie DIN SPEC 77222 "Standardisierte Finanzanalyse für denPrivathaushalt" bzw. die darauf aufbauende DIN-Norm 77230 sowie dieDIN SPEC 77223 "Standardisierte Vermögens- und Risikoanalyse für denPrivatanleger". Darüber hinaus entwickelt die ZF eigene Standards wiedie standardisierte Liquiditäts-, Investitions- und Risikoanalyse fürKMU. Geschäftsführer der ZF sind Peter Pinck und Claus Rieger.Pressekontakt:FinGOAL! GmbHPressestelleEberhardstrasse 5170173 StuttgartTelefon: 0711 - 553 249 99E-Mail: info@FinGOAL.deGeschäftsführer: Markus Gauder, Kai FürdererOriginal-Content von: FinGOAL! GmbH, übermittelt durch news aktuell