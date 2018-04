DINGSDA feiert Comeback im Ersten - Mareile Höppner moderiert die Unterhaltungsshow

München (ots) - DINGSDA kehrt ins Erste zurück: Mareile Höppnerpräsentiert die Show, in der die Kinder das Wort haben. DieWeiterentwicklung des Klassikers bietet eine Mischung aus Spiel,Unterhaltung und Promi-Talk. Jeweils zwei prominent besetzte Teamstreten gegeneinander an und müssen über mehrere Runden Begriffeerraten, die in Einspielern von Kindern erklärt werden.Die Kinder im Alter von vier bis acht Jahren umschreiben dieverschiedensten Begriffe mit ihren Worten - nicht immer für jedenverständlich, aber immer originell und urkomisch. Das Rateteam, dasam Ende der Show die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt undspendet seinen Gewinn für einen wohltätigen Zweck.Geplant sind zwölf Ausgaben, die voraussichtlich im Herbst 2018 imVorabendprogramm des Ersten ausgestrahlt werden.DINGSDA wird von UFA SHOW & FACTUAL im Auftrag der ARD-Werbung undder ARD produziert; die redaktionelle Federführung liegt beimBayerischen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Röver@DasErste.deInterviewanfragen an Mareile Höppner:BWM Communications, Sebastian Buchinger,Tel.: 0221/29874909, E-Mail: sb@bwm-com.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell