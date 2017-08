DIHK und Britische Handelskammer stellen gemeinsam Brexit-Forderungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zu Beginn der dritten Brexit-Verhandlungsrunde haben die britische Handelskammer und der DIHK gefordert, die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen - und Übergangsregelungen zu schaffen.



"UK und die EU sollten sich mit Übergangsregelungen, insbesondere beim Thema Zölle, befassen, damit Unternehmen auf beiden Seiten des Kanals Planungssicherheit für Investitionen haben", hieß es in der am Montag verbreiteten gemeinsamen Erklärung der führenden Dachverbände. "Die Handelskammern in UK und Deutschland wollen den Fortbestand der guten Handelsbeziehungen jetzt und in Zukunft."

Großbritannien und die Europäische Union verhandeln von Montag an bis Donnerstag erneut über den Brexit.