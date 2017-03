DIHK fordert leichtere Zuwanderung für Facharbeiter

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) will eine erleichterte Zuwanderung von Fachkräften und Akademikern nach Deutschland.



"Die Zuwanderung wird für Unternehmen bei der Fachkräftesicherung immer wichtiger", sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer, Achim Dercks, der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch). Das gelte trotz der hohen Flüchtlingszahlen. Dercks forderte, "zusätzliche Engpassberufe" in die bestehende Liste der Bundesagentur für Arbeit aufzunehmen. Solche Engpassberufe gebe es etwa in den Bereichen Logistik und Gastronomie. Zudem müsse der einfache Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, der insbesondere für Akademiker gelte, in aller Welt bekannter gemacht werden./cn/DP/zb