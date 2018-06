DIHK beunruhigt wegen Machtwechsel in Spanien

BERLIN/MADRID (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag hat sich wegen des Machtwechsels in Spanien beunruhigt gezeigt.



DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sagte am Freitag in Berlin: "Für die deutschen Unternehmen ist die erneute politische Krise in Spanien Grund für Kopfzerbrechen. Nach den Fortschritten beim Konflikt mit der Regionalregierung in Katalonien steigt nun die Unsicherheit wieder." Hart erarbeitete Erfolge durch die Reformen der vergangenen Jahre in Spanien könnten auf dem Spiel stehen. Die spanische Wirtschaft wachse robust, der private Konsum steige und die Arbeitslosigkeit sinke.

In einem historischen Votum hatte das spanische Parlament am Freitag Ministerpräsident Mariano Rajoy abgewählt. Der 63-jährige konservative Politiker stürzte über einen von den Sozialisten eingebrachten konstruktiven Misstrauensantrag im Zuge eines Korruptionsskandals./hoe/DP/jha