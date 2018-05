DIHK betont Bedeutung Italiens als Handelspartner Deutschlands

BERLIN/ROM (dpa-AFX) - Der Deutscher Industrie- und Handelskammertag blickt mit Sorge auf die mögliche EU-kritische Regierung in Italien.



Die Unsicherheit bezüglich der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nehme wieder deutlich zu, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In Italien könnte eine EU-kritische Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega die neue Regierung bilden. Die Pläne der zwei Parteien, vom Sparkurs gemäß den EU-Vorgaben abzurücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchzusetzen, sorgen schon seit Tagen angesichts der hohen Staatsverschuldung für Unruhe.

Dercks sagte, in Italien zeichne sich eine "teure Regierungsbildung" ab. Die beiden Parteien wollten die Bürger mit Grundeinkommen und Steuersenkungen entlasten. "Fiskaldisziplin und Sparmaßnahmen zum Abbau des hohen Schuldenbergs fehlen hingegen."

Es sei im Interesse der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Italiens zu hoffen, dass nicht alle Vorhaben umgesetzt werden, sagte er. Für die deutschen Unternehmen sei wichtig, mit Italien einen wettbewerbsfähigen Handels- und Investitionspartner in Europa zu haben. 2017 habe das bilaterale Handelsvolumen auf mehr als 120 Milliarden Euro zugelegt, dies sei das dritte Rekordjahr in Folge gewesen. Mehr als 2200 deutsche Unternehmen mit Investitionen in Höhe von 39 Milliarden Euro beschäftigten in Italien mehr als 180 000 Mitarbeiter./hoe/DP/tos