DIHK: Britische Regierung sollte beim Brexit das Schlimmste abwenden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat erneut vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt.



DIHK-Präsident Eric Schweizer erklärte am Mittwoch in Berlin: "Der Brexit wird zwar so oder so zu hohen Kosten für die Unternehmen führen, sei es wegen drohender Zölle oder zusätzlicher Brexit-Bürokratie. Ein ungeregelter Brexit wäre allerdings ein Desaster."

Es wäre wichtig, dass der "Gordische Knoten" beim Brexit endlich durchschlagen werde. Die britische Regierung sollte den Weg in Richtung eines geregelten Brexit erkennbar und glaubhaft einschlagen und damit das Schlimmste abwenden. "Für die Unternehmen ist es allerhöchste Zeit zu wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen."

Nachdem die britische Regierung einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen verkündet hat, entscheidet an diesem Mittwochnachmittag das britische Kabinett über den Entwurf des Austrittsabkommens. Die eigentliche Hürde dürfte aber im Parlament liegen, dort formiert sich parteiübergreifend Widerstand. Sollte die Einigung dort keine Mehrheit finden, droht ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen - mit schweren Folgen für alle Lebensbereiche./hoe/DP/jha