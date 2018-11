DIGITAL KINDERGARTEN 2019: jetzt schon Ticket sichern (FOTO)

Hamburg (ots) -6. Juni 2019 im Millerntor-Stadion in Hamburg +++ Early Bird Ticketsjetzt auf http://digitalkindergarten.de +++ 50 Aussteller, 50Top-Speaker und 3.000 GästeDer Ticketverkauf für den DIGITAL KINDERGARTEN 2019 hat begonnen.Am 6. Juni 2019 können Entscheider und Mitarbeiter aus Marketing,Kommunikation, HR, Management, Start-ups und Agenturen wieder mit derZukunft spielen. Der DIGITAL KINDERGARTEN findet im HamburgerMillerntor-Stadion statt. 50 Aussteller, 50 Top-Speaker und bis zu3.000 Gäste werden erwartet.Infos und Tickets auf: http://digitalkindergarten.de. Early Birdskönnen sich hier bis Ende Januar einen Rabatt von 20% sichern.Der DIGITAL KINDERGARTEN versteht sich als Mix aus Testlabor undKongress mit Festival-Atmosphäre. Entscheider können an 50Tech-Inseln unter anderem KI, Voice, Bots, Augmented Reality, VirtualReality, Blockchain, Podcast, Automation oder Wearables unmittelbarerleben, vermeintlich "dumme Fragen" stellen und - eben wie imKindergarten - in entspannter Atmosphäre anfassen, ausprobieren undspielen. Initiator Mirko Kaminski von der Kommunikationsagenturachtung! erklärt: "Mitarbeiter und Entscheider vieler Branchen müssenInnovationen zunächst verstehen, um überhaupt beurteilen zu können,ob sie diese einsetzen sollten und wie das Neue das eigene Businessund die eigene Tätigkeit beeinflussen könnte. Darum habe ich denDIGITAL KINDERGARTEN ins Leben gerufen."In Impulsvorträgen erfahren die Besucher mehr über die großenTech- und Kommunikationstrends und erleben echte Use Cases. 50Speaker sprechen darüber, welche Möglichkeiten durch Innovationen inden Bereichen Retail, Mobilität, Gaming oder Entertainment entstehen.Als Speaker und Aussteller sind bereits die OTTO Group, newsaktuell, Bosch Soft Tec, Daimler, HMS oder Unruly gemeldet. VerenaPausder, Gründerin und CEO von Fox & Sheep und der HABADigitalwerkstatt, ist ebenfalls wieder an Bord: "Ich freue mich sehr,beim DIGITAL KINDERGARTEN 2019 dabei zu sein. Es war dieses Jahr einezukunftsorientierte, optimistische und sehr relevante Konferenz undich wünsche mir, dass sie sich langfristig etabliert."Bereits im Sommer 2018 lockte der DIGITAL KINDERGARTEN mehr als1.000 Besucher in die Eventlocation Hühnerposten:https://youtu.be/HrzgClpeLkU. Medienpartner wird wie im letzten Jahrdie Business Punk, Creative Partner ist Studio Oeding.#dk2019 - immer wieder neue Videos und Infos gibt es im Netz.Facebook: https://www.facebook.com/digitalkindergarten/Twitter: https://twitter.com/digitalkndrgrtnInstagram: https://www.instagram.com/digitalkindergarten/Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjkE73T7LUJlwQP41HeuTvgDownloadsLogo DIGITAL KINDERGARTEN in unterschiedlichen Formaten:https://cloud.achtung.de/index.php/s/bHAKnoKr7E8zmXXFotos 2018: https://cloud.achtung.de/index.php/s/8omgreOQU8X8EauPressekontakt:achtung! Experience GmbHMartina FichtmannTelefon: +49 40 450210-470Mobil: +49 151 62418100E-Mail: martina.fichtmann@achtung.deOriginal-Content von: DIGITAL KINDERGARTEN, übermittelt durch news aktuell