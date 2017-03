DIFI von JLL und ZEW erstmals seit 2012 wieder im Minusbereich

Frankfurt (ots) - Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI)von JLL und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)sinkt zu Jahresbeginn 2017 um 16,4 auf minus 12,0 Punkte. Mit demvierten Rückgang in Folge notiert der Stimmungsindex erstmals wiederseit dem vierten Quartal 2012 im negativen Bereich. Das Klima amMarkt für gewerbliche Immobilienfinanzierungen trübt sich erkennbarein.Rückgänge gab es sowohl bei der Situationseinschätzung dervergangenen sechs Monate als auch bei der Erwartung an das kommendeHalbjahr: Die entsprechenden Salden aus positiven und negativenEinschätzungen sinken um 17,7 auf minus 1,3 Punkte bzw. um 14,9 aufminus 22,6 Punkte. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dassjeweils fast drei Viertel der befragten Experten keine Änderung derFinanzierungssituation sehen und auch keine Änderung derFinanzierungsbedingungen auf Halbjahressicht erwarten. Der anhaltendeTrend in Richtung pessimistischer Einschätzungen deutet dennochdarauf hin, dass sich die Umfrageteilnehmer auf einen Umschwung derFinanzierungsbedingungen vorbereiten. Der starke Rückgang des DIFIist vor dem Hintergrund der soliden gesamtwirtschaftlichen LageDeutschlands überraschend. Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenenJahr deutlich stärker gewachsen als von vielen Experten erwartet.Auch der Ausblick auf 2017 ist bislang positiv. Im Gegensatz dazunehme man im Bankenumfeld eine eher pessimistische Haltung wahr, diesvor dem Hintergrund steigender regulatorische Anforderungen sowie desKampfes der Banken um risikoarme Finanzierungen. Für Verunsicherungsorge zudem die Diskussion über den möglichen Wegfall der Befreiungvon der Grunderwerbsteuer bei Share-Deals. Dies würde beiImmobilientransaktionen durch erhöhte Transaktionskostenpreistreibend wirken.Ein anderes Thema bleibt weiter spannend: was passiert mit denZinsen, ändert die EZB ihre Strategie? Signifikante Änderungen sindbis Mitte des Jahres wenig wahrscheinlich - trotz steigenderInflation. Länder wie Italien, Portugal, Spanien, Griechenland sindauf billiges Geld angewiesen.Deutliche Abkühlung bei allen NutzungsartenDie Abkühlung der Einschätzung der Finanzierungssituation ist aufzweistellige Rückgänge bei allen vier Nutzungsarten zurückzuführen.Mit einem Saldo von minus 14,7 Punkten (ein Rückgang gegenüber demVorquartal um 23,3 Punkte) fällt sie für Einzelhandelsimmobilienbesonders deutlich aus. Dies vor dem Hintergrund sinkender Umsätzevon Einzelhandelsimmobilien und stagnierender Mieten in denInnenstädten der A-Städte. Für die übrigen Nutzungsarten wird diederzeitige Situation nahezu unverändert oder noch leicht positivbewertet.Sehr deutlich wird die Abwärtsbewegung dagegen bei der Frage nachden Finanzierungserwartungen auf Halbjahressicht. Alle Nutzungsartenweisen negative Salden auf mit leichten Rückgängen gegenüber demVorquartal bei Büro und Logistikimmobilien und sehr starken Einbußen(um 38,3 auf minus 31,8 Punkte) beim Wohnsegment. In dessenEinschätzung schlägt sich die starke Abnahme beim Transaktionsvolumenim vergangenen Jahr nieder: mangels Megafusionen oder Kaufaktivitätengrößerer Bestandsportfolien wie in 2015 mit einem Allzeithoch von 25Mrd. Euro ist das Ergebnis auf dem gewerblichen Markt fürWohnportfolios 2016 um fast die Hälfte zurückgegangen.Pessimistischere Einschätzung der RefinanzierungsmärktePessimistischer ist die Stimmung der Umfrageteilnehmer auch beimThema Refinanzierungsmärkte. Lediglich "Einlagen" schneiden bei derEinschätzung der vergangenen sechs Monate besser ab als imVorquartal. Bei den anderen Refinanzierungsinstrumenten sinken dieSalden um bis zu 25,6 Punkte. Für die nächsten sechs Monate werdenhingegen für sämtliche Refinanzierungsinstrumente schlechtereBedingungen erwartet. Die geringsten Erwartungen werden inImmobilienaktien gesetzt. Über den internationalen Zinszusammenhangdürften sich bei der Bewertung der Refinanzierungsmärkte dieLeitzinserhöhung in den USA vom Dezember 2016 und die erwarteteWirtschaftspolitik des US-Präsidenten Trump bemerkbar machen. Auchdie spürbar anziehende Inflation in Deutschland dürfte hiereingepreist sein. Die Herausforderung wird darin liegen, sichfrühzeitig auf die mögliche Beendigung des Ankaufsprogramms der EZBeinzustellen, die derzeit auf den Dezember 2017 terminiert ist.Sonderfrage CMBS-Markt in DeutschlandDer Markt für Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) inDeutschland hat sich nach der Finanzmarktkrise noch immer nichterholt. Was sind die Ursachen und welche Maßnahmen könnten dasProdukt wieder markt-und konkurrenzfähig machen? Die Antworten derbefragten Immobilienfinanzierer weisen auf eine fehlendeNotwendigkeit des Produkts hin: Ein Drittel der abgegebenen Antwortenentfallen auf die zur Verfügung stehenden Finanzierungsalternativenauf dem deutschen Bankenmarkt. Auch wird der nach wie vor verbreitetschlechte Ruf von CMBS genannt. Immerhin gehörten Mortgage BackedSecurities von geringer Qualität zu den Auslösern der weltweitenFinanzkrise.Eine Belebung des deutschen CMBS-Marktes sieht jeder vierteUmfrageteilnehmer in der Vereinfachung des sehr komplexenVertragswerkes. Auch ein deutlicher Anstieg des Zinsniveaus inDeutschland von zwei Prozentpunkten für zehnjährige Swaps sowie einerestriktivere Vergabe von (großvolumigen) Immobilienfinanzierungenspielt für ein Fünftel der Umfrageteilnehmer eine stimulierendeRolle. Im Umkehrschluss erscheinen CMBS im derzeitigen Zinsumfeld alszu teuer. 