DIESES BESCHEUERTE HERZ / Plakat und Trailer online (FOTO)

DIESES BESCHEUERTE HERZ erzählt die wahre und bewegende Geschichteeines sorglosen jungen Mannes auf der Überholspur, der sich um einenvon Geburt an herzkranken Teenager kümmern muss. Die Geschichte einerunerwarteten Freundschaft hat Regisseur Marc Rothemund mit vielFeingefühl und temporeich in Szene gesetzt. In der Hauptrolle zeigtsich Elyas M'Barek von einer neuen Seite, neben ihm gibt Philip NoahSchwarz sein beeindruckendes Kinodebüt. DIESES BESCHEUERTE HERZ istab dem 21. Dezember im Kino zu sehen.Link zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gWEapY97Ng4Inhalt: Jede Nacht feiern, einen Audi R8 aus Versehen zuhause imPool versenken, das findet Lenny (Elyas M'Barek) ziemlichunterhaltsam. Viel mehr interessiert ihn auch nicht. Er wohnt in derVilla seines Vaters, verschwendet dessen Geld und hält sich für einenLebenskünstler. In einer tristen Hochhaussiedlung in München, liegtder 15-jährige David (Philip Noah Schwarz) im Bett und versucht zuatmen. Seine Mutter Betty (Nadine Wrietz) muss sofort mit ihm in dieKlinik. David ist seit seiner Geburt herzkrank, und ob er seinen 16.Geburtstag feiern wird, kann ihm niemand sagen. Diese zwei Weltenprallen aufeinander, als der Vater von Lenny (Uwe Preuss), einHerzspezialist, seinen Sohn dazu verpflichtet, sich um seinenPatienten David zu kümmern: David kennt hauptsächlich Operationssäle,Lenny kennt jeden Club in der Stadt. Um bequem davonzukommen, hilfter David vorerst bei den simplen Dingen, die der Junge unbedingt nocherleben möchte: coole Klamotten kaufen, einen Sportwagen klauen,solche Sachen. Dabei merkt er schnell, dass Davids Leben an einemseidenen Faden hängt. Das ist zu viel Verantwortung für den LebemannLenny. Außerdem will David jetzt Mädchen kennenlernen, sichverlieben, wie soll Lenny das organisieren? Aber da hängt er schonfest in einer Freundschaft, so ernsthaft, so intensiv, soausgelassen, als gäbe es kein Morgen - und das stimmt ja vielleicht.DIESES BESCHEUERTE HERZ, entstanden nach der wahren Geschichte vonLars Amend über den herzkranken Daniel Meyer, ist eine Produktion derConstantin Film in Co-Produktion mit Olga Film und Rolize. Produziertwurde der Kinofilm von Martin Moszkowicz und Oliver Berben,Ausführende Produzenten sind Viola Jäger und Harry Kügler. DasDrehbuch stammt von Maggie Peren und Andi Rogenhagen. Gefördert wurdeder Film vom FFF Bayern, der FFA und dem DFFF.Darsteller: Elyas M'Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine Wrietz, UwePreuss, Lisa Bitter, Jürgen Tonkel, Tesha Moon Krieg u.v.m.Drehbuch: Maggie Peren, Andi RogenhagenAusführende Produzenten: Viola Jäger, Harald KüglerProduzenten: Martin Moszkowicz, Oliver BerbenRegie: Marc Rothemund