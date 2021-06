DIC Asset: Zielerreichung in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG jüngst 2 Objekte in München mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 635 Mio. Euro erworben. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage solle das Closing der beiden Transaktionen im laufenden Monat erfolgen. Demnach steige der Wert der Assets under



