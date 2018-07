DIC Asset: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Für die Aktie DIC Asset stehen per 26.07.2018, 02:00 Uhr 9,71 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Für die DIC Asset sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 5 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die DIC Asset. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 10,14 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 3,34 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 9,81 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

Weiterlesen...