DIC Asset: Was diese Personalie bedeutet!

Liebe Leser,

am Freitag gab die DIC Asset AG bekannt, Dirk Hasselbring mit Wirkung vom 1. Juni 2017 zum neuen CEO der Tochtergesellschaft DIC Fund Balance GmbH ernannt zu haben. Die Personalentscheidung könnte meiner Meinung nach ein Fingerzeig für die mittelfristige Ausrichtung des Immobilienkonzerns sein.

Warum holte man Hasselbring?

Dazu äußerte sich Vorstandsboss Aydin Karaduman wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir mit Dirk Hasselbring einen ausgewiesenen Fondsexperten mit langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern gewinnen konnten. Mit dieser Personalie möchten wir unseren ambitionierten Planungen im Fondsbereich weiter Nachdruck verleihen.“

Die Betonung liegt aus meiner Sicht auf „ambitionierte Planungen im Fondsbereich“. Denn Hasselbring war nicht nur Vorstandsmitglied beim Konkurrenten Deutsche EuroShop, sondern unter anderem auch CEO der Hamburg Trust. Diesen Fonds hat er zum institutionellen Immobilienfonds fortentwickelt und dabei das Anlagevolumen auf 1,3 Mrd. Euro verbessert.

Was heißt dies im Hinblick auf DIC Asset?

Die DIC Asset führt derzeit zwei Geschäftsbereiche. Zum einen ist dies der aktiv gemanagte Gewerbeimmobilienbestand, der im „Commercial Portfolio“ zusammengefasst ist. Dort verdient DIC Asset sein Geld vor allem mit klassischer Mietbewirtschaftung und Verkäufen. Der derzeitige Marktwert der Objekte beträgt 2 Mrd. Euro.

Zum anderen gibt es den Bereich „Co-Investments“, zu dem Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investitionen, aber eben auch Fondsbeteiligungen zählen, die inzwischen mit einem Marktwert von 1,3 Mrd. Euro zu Buche schlagen (Co-Investments insgesamt mit 1,6 Mrd. Euro).

Der Fondsbereich wächst seit geraumer Zeit rasant. So wurden hier im vergangenen Jahr für 520 Mio. Euro Immobilien hinzugekauft, womit man das Vorjahresvolumen verdreifachte. Zu den vier bestehenden Fonds schuf man zwei neue Fondsinitiativen, die im 1. Halbjahr 2017 am Markt platziert werden sollten. Dazu sollen im aktuellen Geschäftsjahr weitere Fonds folgen, mit denen man sich vorwiegend an institutionelle Anleger mit langfristigem Anlagehorizont wenden will.

Und da kommt – siehe oben – Dirk Hasselbring ins Spiel, der mit genau dieser Zielgruppe bereits erfolgreich zusammengearbeitet hat. Mittel- bis langfristig könnte es also sein, dass der Fondsbereich vom Portfoliowert zum „Commercial Portfolio“ aufschließen und DIC Asset von zwei etwa gleich starken wirtschaftlichen Standbeinen profitieren wird.

Ein Beitrag von Mark de Groot.