DIC Asset: British Empire Trust baut Anteile ab!

Die British Empire Trust plc hat ihre Beteiligung an der DIC Asset AG mit Wirkung zum 10. März 2017 auf 4,99 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der Londoner Investment Trust mit 5,24 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit sind die Briten noch fünft größter Aktionär beim Frankfurter Immobilienunternehmen. Größter Aktionär ist die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, die nach Angaben des SDAX-Unternehmens 31,5 Prozent der Stimmrechte hält. Bei der solvia Vermögensverwaltungs GmbH sind 5,11 Prozent zu sehen. Mitte 2016 hatte die Deka Investment GmbH ihren Stimmrechtsanteil an der DIC Asset AG auf 5,02 Prozent vergrößert. Die RAG-Stiftung besitzt 4,76 Prozent an den Stimmrechten. Die Old Mutual plc ist mit 3,03 Prozent am Immobilienkonzern beteiligt, ebenso die Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, die 2,99 Prozent der Stimmrechte hält.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 13,03 Prozent des Gezeichneten Kapitals von DIC Asset. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,54 Prozentpunkte verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.