DIC Asset Aktie: Kurs abgetaucht. War VIB zu teuer? LTV über 55%. „Verdoppelt“ – 4,5 Mrd EUR Eigenbestand.

DIC Asset Aktie hat durch das erfolgreiche Beteiligungsangebot sich rund 60 % an der VIB Vermögen AG gesichert – was zu einer entsprechenden Konsolidierung des annähernd gleich grossen Brocken in der DIC Bilanz ab 01.04.2022. Somit macht der Eigenbestand einen entsprechenden Sprung auf 4,5 Mrd EUR.

Wobei der Markt wahrscheinlich mit leicht gerunzelter Stirn auf die Verschuldungssituation der DIC Asset schaut, gerade in Zeiten anziehender Zinsen und entsprechend absehbarer „Verteuerung“ von Fremdgeldern. Zum 31.03.2022 erreichte der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) – ohne Berücksichtigung von Warehousing – insbesondere aufgrund der Finanzierung des zum Bilanzstichtag 31. März 2022 bereits erworbenen VIB-Anteils auf 55,1% (31. Dezember 2021: 48,5%). Hieran wird man arbeiten müssen.

Und dabei wird bestimmt die bereits bei Abgabe des Übernahmeangebots genannte „Emission neuer Aktien in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals der DIC unter Ausschluss des Bezugsrechts " helfen. Wobei beim derzeitigen Aktienkurs hier nur von „rund 100 Mio EUR" die Rede ist – mit einem entsprechend grossem Verwässerungseffekt. Vielleicht wäre ja eine Wandelanleihe…



Nach VIB-Übernahme erhöhte man sofort die Prognsoe für die neue, grössere DIC Asset – mit „mehr Inhalt“

Und so führte die von Sonja Wärntges überraschend angekündigte Übernahmeofferte trotzt anfänglichen Widerstands des „Objekts der Begierde“ und einem marginalen Aufgeld zum Erfolg und „verdoppelte“ die alte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4)mal so eben. Und die entsprechend erhöhte Prognose, die am 23.03.2022 veröffentlciht wurde sah folgende Zielgrössen vor – was dem Kurs der DIC Asset Aktie seinerzeit nicht auf die Sprünge half.

„Die DIC Asset AG („DIC“) passt für das Geschäftsjahr 2022 ihre Prognose an und erwartet nun höhere Bruttomieteinnahmen von 170 bis 180 Mio. Euro und einen Anstieg der zentralen Steuerungsgröße Funds from Operations (FFO) nach Minderheiten und vor Steuern auf 130 bis 136 Mio. Euro.Ausschlaggebend für die Erhöhung der Prognose ist der Erwerb der Mehrheit an der künftig voll durch die DIC konsolidierte VIB Vermögen AG.“

Noch ohne VIB sah die Prognose für 2022 am 09.02.2022 folgende Grössen vor: „Die Bruttomieteinnahmen sollen zum Jahresende 106 bis 109 Mio. Euro erreichen und auch die Erträge aus dem Immobilienmanagement im Institutional Business sollen auf 105 bis 115 Mio. Euro wachsen. Für das operative Ergebnis (FFO) erwartet das Unternehmen einen Anstieg auf 115 bis 119 Mio. Euro. Die DIC plant mittelfristig den Ausbau ihrer Assets under Management auf rund 15 Mrd. Euro.“

Die zu 51,00 EUR erworbenen VIB Aktien handeln derzeit mit rund 30,00 EUR weit unter dem damaligen Angebotspreis – sollte die Bilanz, falls es so bleiben sollte – zumindest in der Gewinnrechnung belasten. Und auch die DIC Asset Aktie handelt weit unter gesehenen Kursen – Gegenmittel könnt eine gesteigerte Eigenkapitlaquote sein.

Die neue DIC Asset Aktie – „verdoppelt“ quasi – steht für…

Mit der Mehrheitsübernahme der VIB sieht sich DIC Asset als jetzt als „deutschlandweit führenden Player für Logistik- und Büroimmobilien“. Der Markt für Logistikimmobilien habe sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt und sei von anhaltend hoher Nachfrage und großen Handelsvolumina geprägt gewesen. Auf Basis dieses Marktumfelds habe die VIB die Bewertung ihres Portfolios von einem renommierten, international tätigen Bewerter aktualisieren lassen und heute bekannt gegeben, dass der Marktwert nach vorläufiger Bewertung voraussichtlich auf 2,3 Mrd EUR steigen werde – nicht bilanziell verbucht, da man zu fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziere. Damit stiegt der Wert des Eigenbestands der DIC, nicht in der Bilanz abgebildet, auf rund 4,5 Mrd EUR nach Vollkonsolidierung der VIB ab 1. April 2022 an. Der Wert der Assets under Management erreicht den bisherigen Höchstwert von rund 13,8 Mrd EUR.

„Mit dem Mehrheitserwerb an der VIB Vermögen AG sind wir einen wichtigen strategischen Wachstumsschritt gegangen. Unter Berücksichtigung der heute bekanntgegebenen vorläufigen Bewertung schauen wir jetzt auf ein gut strukturiertes, nachhaltiges und diversifiziertes konsolidiertes DIC-Bilanzportfolio von rund 4,5 Mrd. Euro mit einem klaren Fokus auf Logistik und Büro. Wir sind damit herausragend aufgestellt, um auch in Zukunft weiter erfolgreich Werte für unsere Stakeholder zu schaffen“, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.

Kaufpreis für die DIC Asset je VIB-Aktie im Schnitt bei 51,08 EUR, aktueller Kurs 30,25 EUR – laut neuester Bewertung pro forma NAV bei 59,00 EUR je VIB-Aktie – hört sich fast wie eine Rechtfertigung des Kaufs an….

DIC hatte den mehrheitlichen Anteil an VIB im Rahmen eines Teilerwerbsangebots und weiteren bilateralen Käufen in den letzten Monaten aufgebaut. Daraus ergibt sich ein gewichteter Kaufpreis von 51,08 Euro je VIB-Aktie und ein Gesamtkaufpreis von rund 850 Mio EUR, der vollständig über die Immobilienwerte der VIB abgedeckt sei – zumindest mit der neuen Bewertung. zum 31.03.2022 lag der NAV der VIB Aktie noch bei 30,02 EUR.

Und das DIC Asset sich unter Rechtfertigungsdruck spürt belegen die folgenden Sätze in der Unternehmensmeldung vom 25.05.2022: „Der heute bekanntgegebene vorläufige Marktwert des VIB-Portfolios impliziert bei annualisierten Mieteinnahmen von rund 92 Mio. Euro per 31. März 2022 einen attraktiven Yield von rund 4%. Aus Sicht von DIC bestätigt das Ergebnis der externen Bewertung die hohe Qualität des VIB-Bestands und den gezahlten Kaufpreis. Damit macht die Asset-Klasse Logistik nun den größten Anteil im Eigenbestand (Commercial Portfolio) der DIC aus.“

