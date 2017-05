DIC Asset-Aktie: Investoren ziehen sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Liebe Leser,

trotz des deutlichen Verkaufs von zwei großen Anteilseignern steigt der Kurs der DIC Asset-Aktie weiter. Zwischenzeitlich konnte sogar die 10-Euro-Marke überschritten werden, die zuletzt als Widerstand zu deuten war. Auf Wochenbasis konnte die Aktie den Widerstand noch nicht signifikant überschreiten, vielleicht geschieht dies aber in naher Zukunft noch.

Ausbruch über Widerstand würde weiteres Kurspotenzial schaffen

Gelingt ein solider Durchschritt über die Widerstandszone, rückt die 11-Euro-Marke wieder verstärkt in den Fokus der Aktionäre. Hier verläuft ein weiterer horizontaler Widerstand, der überwunden werden will. Ein Anstieg auf 11 Euro würde einen Kursgewinn von rund 10 % bedeuten.

British Empire Trust und Asset Value Investors trennen sich von Anteilen

Die Asset Value Limited reduziert ihren Anteil auf weniger als 3 % am Unternehmen. Zuvor besaß das Unternehmen einen Anteil von 5,33 %. Einen Tag zuvor veräußerte auch die British Empire Trust einen Anteil am Unternehmen, sodass auch diese weniger als 3 % an DIC Asset halten. Zuvor kamen sie auf 4,99 % der Stimmrechte.

Ein Beitrag von Johannes Weber.