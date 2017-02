DICK’S Sporting Goods. Gute Geschäfte!

Liebe Leser,

Für die einen ist Angeln ein spannender Kampf mit dem Fisch, für andere die Erholung in der Natur. Die Faszination fürs Fischen hat viele Facetten. DICK’S hat nicht nur für jeden Angler, sondern auch für jeden Outdoorfan die passende Ausrüstung. Die sorgten für so gute Geschäfte, dass DICK’S die Markterwartungen im 3. Quartal übertraf. So konnte die Sportartikelkette den Umsatz um 10,2% auf rund 1,8 Mrd $ steigern. Der Onlinehandel macht Fortschritte und trägt mittlerweile 9,6% zum Umsatz bei, 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Um das Wachstumstempo beizubehalten wurden 36 neue Geschäfte eröffnet

Während die Umsätze auf vergleichbarer Fläche in den DICK’S Sporting Goods Filialen um 5,5% zulegten, gingen sie bei den Golf Galaxy Geschäften um 3,3% zurück. Unterm Strich erreichte der Gewinn je Aktie 48 Cent, nach 45 Cent im Vorjahr. Die Aktionäre wurden mit einer erhöhten Quartalsdividende von 15,1 Cent je Aktie und einem Aktienrückkauf in Höhe von 9 Mio $ am Geschäftserfolg beteiligt.

Um das Wachstumstempo beizubehalten, wurden 36 neue Geschäfte eröffnet, davon entfielen 7 auf die Linie Field & Stream, in der nur Jagd-, Angel- und Outdoor-Ausrüstungen angeboten werden, und 2 auf Golf Galaxy. Mit einer Eigenkapitalquote von 43% und 85 Mio $ Bargeld in der Kasse, kann DICK’S die Expansion leicht aus eigener Kraft stemmen. Für 2016 erwarten wir einen Umsatz von 7,9 Mrd $ sowie einen Gewinn von 339 Mio $. Bei den vergleichbaren Filialumsätzen ist eine Steigerung zwischen 2,5 und 3% realistisch.

