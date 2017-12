DICK’S Sporting Goods: Erwartungen des Marktes übertroffen!

Liebe Leser,

trotz des schwieriger gewordenen Konsumklimas übertraf DICK’s im 1. Quartal die Erwartungen des Marktes. Einschließlich aller neu eröffneten Filialen legte der Umsatz um knapp 10% auf 1,83 Mrd $ zu. Dabei erhöhten sich die Umsätze in den Filialen, die länger als 12 Monate geöffnet sind (Same-Store-Sales), um erfreuliche 2,4%. Im Vorjahresquartal verbuchte DICK’s nur einen Anstieg um 0,5%. Neben der Expansion in Amerika ist der wichtigste Wachstumstreiber das Internet.

DICK’s plant in diesem Jahr die Eröffnung von 43 neuen DICK’s Sporting Goods- und 8 Golf Galaxy Geschäften

Während der Sporthandel durchschnittlich um 2% wächst, erwarten die Experten im Internet-Handel für Sportartikel in den kommenden Jahren bis zu 15% Wachstum jährlich. Auch dafür hat sich der Konzern bestens positioniert. Der Umsatz im Onlinehandel erhöhte sich um 11% und macht mittlerweile 9,3% des Gesamtumsatzes aus. Im 1. Quartal 2016 waren es noch 9,2%. Unterm Strich stieg der Gewinn je Aktie um 4% auf 52 Cent.

Die Aktionäre wurden mit einer erhöhten Quartalsdividende von 17 Cent je Aktie und einem Aktienrückkauf in Höhe von 23 Mio $ am Geschäftserfolg beteiligt. Um das Wachstumstempo zu beschleunigen, plant DICK’s in diesem Jahr die Eröffnung von 43 neuen DICK’s Sporting Goods- und 8 Golf Galaxy Geschäften. Mit mehr als 108 Mio $ in der Kasse geht das problemlos.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.