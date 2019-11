DICK’S Sporting Goods Aktie: Durchaus gute Zahlen!

Die jüngsten Zahlen von DICK’S Sporting Goods kamen offensichtlich gut an – die Aktie konnte auf Monats-Sicht rund 17% zulegen (umgerechnet in Euro). Dazu beigetragen hat wohl auch, dass das Unternehmen die Guidance = Prognose für das gesamte laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Doch der Reihe nach. Im 3. Quartal 2019 sind die Umsätze auf vergleichbarer Basis (was die Zahl der Geschäfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung