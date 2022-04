DIAGNOSTIKFORSCHUNG: Der Markt für Syndrom-Multiplex-Diagnostik tritt nach der Pandemie in eine neue Wachstumsphase ein, da neue Marktteilnehmer um ihre Position in einer neuen diagnostischen Welt kämpfen

York, England (ots/PRNewswire) -Syndromic Multiplex Diagnostics and Panels Markets: (https://biopharma-research.com/syndromic-multiplex-diagnostics-market/) Strategies and Trends, Forecasts by Syndrome, Facility, Product and Country with Market Analysis, Executive and Consultant Guides and Customization 2022 to 2026 (https://biopharma-research.com/syndromic-multiplex-diagnostics-market/) wurde heute veröffentlicht und ist ab sofort bei Diagnostics Research, einer Abteilung von Biopharma Research Ltd, erhältlich.Syndromtests bewähren sich auf dem Markt, und die Marktteilnehmer verzeichnen ein zweistelliges Wachstum. Die Covid-Pandemie hat eine neue Welt der Diagnostik von Infektionskrankheiten eingeläutet. Senkung der Kosten, Verbesserung der Ergebnisse und sogar Unterstützung im Kampf gegen antimikrobielle Resistenz (AMR) (https://biopharma-research.com/antimicrobial-resistance-diagnostics-markets/). Die beiden wichtigsten Trends Point-of-Care-Tests (POC) und Molekulardiagnostik (MDx) (https://biopharma-research.com/molecular-diagnostics-point-of-care/) sind von spektakulärem Erfolg gekrönt. Es könnte möglicherweise die meisten Frontline-Testprotokolle verdrängen UND gleichzeitig Geld sparen. Erfahren Sie mehr über diesen Markt, einschließlich der Probleme und Aussichten.Die Diagnostik von Infektionskrankheiten ist im Wandel - kann ein bereits schnell wachsender Markt noch schneller expandieren? Werden gezielte Tests auf spezifische Krankheitserreger bald überflüssig sein?In einem Sonderteil des Berichts werden Zahlen darüber genannt, wie die molekulare Syndromdiagnostik die traditionelle Panel-basierte Bestellung von Tests für Infektionskrankheiten ersetzt.Der Bericht prognostiziert die Marktgröße bis 2026 und enthält detaillierte Aufschlüsselungen für 14 Länder und 5 Regionen.Seitenzahl: 516Abgedeckte Schlüsselbereiche:1. Marktleitfäden für Führungskräfte und Investmentanalysten2. Einführunga. Marktdefinitionb. Methodikc. Perspektive: Das Gesundheitswesen, die IVD-Industrie und die Covid-19-Pandemie3. Infektionskrankheiten - Leitfaden zu den Krankheitserregern4. Überblick über die Industriea. Teilnehmerb. Marktsegmente für klinische Laborec. Struktur der Industrie5. Markttrendsa. Wachstumsfördernde Faktorenb. Faktoren, die das Wachstum begrenzenc. Instrumentierung und Automatisierungd. Entwicklung von Diagnosetechnologien6. Syndromische Tests - Neueste Entwicklungena. 47 Neuigkeiten7. Wichtige Unternehmensprofilea. 70 Unternehmen8. Der globale Markt für syndromische Multiplex-Diagnostik 2022 bis 2026 (41 Seiten)Der Bericht enthält detaillierte Prognosen für den Zeitraum 2022 bis 2026 mit Marktschätzungen und Wachstumsraten nach Ländern, Einrichtungen, Syndromen und Produkten. Die Daten sind im Excel-Format auf Anfrage mit der Unternehmenslizenz erhältlich.Der Bericht enthält 47 Tabellen und 45 Abbildungen.Für weitere Informationen oder zum Kauf des Berichts besuchen Sie https://biopharma-research.com/syndromic-multiplex-diagnostics-market/Wenn Sie Fragen zu dem Bericht haben oder ein Muster anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an Claire Nicholson unter cln@biopharma-research.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1801966/Biopharma_Research_Logo.jpgPressekontakt:+44 (0)1904 868857Original-Content von: Diagnostics Research, übermittelt durch news aktuell