DHL testet in Frankfurt Lastenfahrräder zur Paketzustellung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Paketdienstleister DHL Express hat zur Paketzustellung in Innenstädten ein Pilotprojekt mit Lastenfahrrädern gestartet.



Die Fahrräder mit Containerboxen sollen in Großstädten Dokumente und Pakete umweltfreundlicher und schneller ausliefern. Das Projekt ist am Mittwoch zeitgleich in Frankfurt und im niederländischen Utrecht gestartet. Im Jahr soll es über 16 Tonnen CO2 einsparen. Ein Kurier kann mit einem der neu entwickelten "DHL-Cubicycles" bis zu 90 Pakete transportieren.